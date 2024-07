Zum Auftakt gibt es zwei Torefestivals

Durchaus gelungen kann man den Saisonauftakt der Mannschaften aus dem Landkreis Augsburg in der Fußball-Bezirksliga Nord bezeichnen. Der TSV Gersthofen setzte mit einem 7:1-Heimsieg gegen den FC Günzburg eine erste Duftmarke, der TSV Dinkelscherben gewann das Duell der Umsiedler aus dem Süden beim TSV Haunstetten mit 4:3. Und zu guter Letzt ergatterte der FC Horgau ein 1:1-Unentschieden gegen den Titelaspiranten TSV Hollenbach.

TSV Gersthofen - FC Günzburg 7:1 (4:0). „Das Gegentor hat uns geärgert. Das war unnötig. „ Gersthofens Spielertrainer Michael Panknin war nach Schlusspfiff bemüht, ein Haar in der Suppe zu finden. Denn dieses Auftaktspiel war durchaus imposant. „Am Anfang waren wir noch nervös, dann sind wir richtig rein gekommen“, bilanzierte Panknin und fügte hinzu: „Es werden bestimmt noch schwerere Gegner kommen.“ Zur ganzen Wahrheit gehört in der Tat, dass die Günzburger ein äußerst dankbarer Gegner waren, der kaum Gegenwehr leistete und in dieser Verfassung wohl zu den Abstiegskandidaten zu zählen ist. „Tore schießen leicht gemacht“ - so lautete das Motto der Begegnung. Und vor allem Fabian Bühler nahm diese Aufforderung an. Mit fünf Treffern schickte er eine erstklassige Bewerbung für die Ehre des Torschützenkönigs an die Liga. Schon nach 24 Minuten hätte er einen lupenreinen Hattrick feiern können, doch nach den ersten beiden Treffern (16. und 20.) setzte er einen an Jermaine Meilinger verursachten Elfmeter doch eher kläglich am Tor vorbei. Doch noch vor der Pause stellten Robin Widmann (44.) und erneut Bühler mit einem Doppelschlag auf 4:0 (45.+2). Günzburg war bis dato nur einmal im Gersthofer Strafraum aufgetaucht, doch Matthias Wengenmayr klärte mit einer Glanzparade gegen Luca Kuster (41.).

Auch in der zweiten Halbzeit schnitten die Schwarz-Gelben mit Einbahnstraßenfußball durch die dahinschmelzende Günzburger Abwehr wie das Messer durch die Butter. Robin Widmann staubte zum 5:0 ab (51.) bevor der Spieler des Tages mit seinen Treffern vier und fünf (59. und 62.) auf 7:0 stellte. Mit etwas saubererem Passspiel hätte das Ergebnis zweistellig ausfallen können. So schraubte der TSV angesichts der tropischen Hitze zurück und die Gäste kamen durch Jeton Veselaj noch zum Ehrentreffer (79.).