Autofahrer übersieht Zweiradfahrer: Der bricht sich den Arm

Einen 21 Jahre alten Mann auf seinem Leichtkraftrad übersehen hat am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr ein 73 Jahre alter Autofahrer im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach. Der 73-Jährige wollte dabei aus seinem Grundstück in der Godelstraße auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah er den jüngeren Mann, welcher mit seinem Leichtkraftrad auf der Godelstraße in westliche Richtung unterwegs war. Der Mann prallte mit dem Zweirad in die hintere Seite des ausfahrenden Wagens, teilt die Polizei mit, und srürzte. Hierbei brach er sich vermutlich den linken Unterarm und musste leicht verletzt in die Universitätsklinik Augsburg gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. (jah)

