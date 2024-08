Westliche Wälder: Steht in Gabelbach die älteste Barockorgel Süddeutschlands?

Der Naturpark westliche Wälder feiert 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen stellen wir bedeutsame Orte vor, die man in den westlichen Wäldern besuchen und entdecken kann. Den Anfang macht die Kirche St. Martin in Gabelbach mit ihrer historischen Orgel.

Ein Blick in das Innere der Orgel. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Die Orgel in der St. Martin Kirche in Gabelbach ist als die älteste Barockorgel Süddeutschlands bekannt. Doch was steckt wirklich dahinter? Die Bezeichnung „Barockorgel“ sei, so Richard Kraus, ehemaliger Vorstand des Fördervereins Historische Orgel Gabelbach, nicht zutreffend. Die Orgel gehöre eher der Spätrenaissance an. „Orgeln aus dem Barock sind vom Aufbau her anders gestaltet und haben einen anderen Klang als diese Orgel“, erklärte Rien Voskuilen, Vorsitzender des Fördervereins.

Im 17. Jahrhundert erklang die Günzer Orgel noch in der Barfüßerkirche in Augsburg. Als die Kirche 1755 eine neue Orgel bekam, wurde die Günzer Orgel an die Gemeinde Gabelbach verkauft. Sie ist heute die älteste erhaltene Orgel in Schwaben. Foto: Marcus Merk(Archivbild)

1609 von Orgelbauer Marx Günzer erbaut, stand die Orgel lange Zeit in der Augsburger Barfüßerkirche, bis sie 1758 nach Gabelbach verkauft wurde. Da die St.-Martin-Kirche in ihrem Spätbarock- bis Rokoko-Stil wesentlich kleiner als die gotische Barfüßerkirche ist, mussten Änderungen an der Orgel vorgenommen werden. Diverse Figuren sowie die Seitentüren der ursprünglichen Orgel gelten als verschollen.

Die historische Orgel wurde mehrfach verändert

Leider, so Kraus, wurden im 19. Jahrhundert einige Änderungen an der Orgel vorgenommen. Das Instrument wurde durch einen größeren Tonumfang und eine modernere Stimmtonhöhe dem damaligen Zeitgeist angepasst. Weitere Veränderungen, die vom historischen Original abweichten, folgten im 20. Jahrhundert.

1998 wurde der Förderverein Historische Orgel Gabelbach gegründet, um die Orgel zu restaurieren und den Zustand des Originals aus dem Jahr 1609 wiederherzustellen. Da die Dorfgemeinschaft anfangs nicht erfreut über das Projekt war, erwies sich das Spendensammeln als Herausforderung, erzählte Kraus. Durch mehrere Benefizkonzerte mit der Orgel konnte genug Geld gesammelt werden, um 2005 den Restaurierungsauftrag an Orgelbaumeister Hermann Weber zu stellen.

Etwa ein Drittel der Pfeifen in der Orgel sind die Originalen von 1609. Einige Register, Reihen von Pfeifen gleicher Klangfarbe, die als Einheit ein- und ausgeschaltet werden, sind fast vollständig erhalten. Auch die Stimmung und der Klang aus dem 17. Jahrhundert, die sich sehr vom heutigen unterscheiden, wurden nach Möglichkeit wiederhergestellt.

Während der Restaurierung war 2011 nicht viel von der Orgel übrig. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Die Pfeifen und Teile, die im 19. Jahrhundert für den Umbau der Orgel benutzt wurden, wurden für den Bau einer zweiten Orgel verwendet. „Immerhin sind die Pfeifen auch schon über 150 Jahre alt. Das gehört zur Denkmalpflege dazu. Man muss solche Sachen erhalten“, erklärte Kraus die Entscheidung die Teile wiederzuverwenden.

Was die Kirche St. Martin in Gabelbach heute zu bieten hat

Neben den imposanten Fresken und Ausschmückungen im Rokoko-Stil, kann man in der Kirche heute noch die beiden Orgeln besichtigen und spielen hören. Seit der Gründung des Fördervereins finden jährlich mehrere Konzerte in der Kirche statt. „Wir legen Wert darauf, dass neben den Orgeln auch andere Musikinstrumente im Vordergrund stehen können“, meinte Orgelspieler Voskuilen. Es habe bisher an die 100 Konzerte der Orgeln gegeben. Zunächst noch mit der umgebauten Orgel, mittlerweile wieder mit der historisch-restaurierten Orgel von 1609, sowie mit der neueren Version mit Teilen aus dem 19. Jahrhundert.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks Westliche Wälder ist ein Buch über die Denkmäler erschienen. In loser Reihenfolge stellen wir diese vor.