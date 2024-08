Betrunkener schlägt in Gablingen mit Flasche zu

Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen in Gablingen ist offenbar eskaliert. Wie die Polizei berichtet, tranken ein 40-Jähriger und ein 36-Jähriger am Samstagabend in einem Haus an der Straße Am Flugplatz in Gablingen reichlich Alkohol. Dann gerieten sie offenbar in Streit. Der jüngere der beiden sollen dem älteren infolge des Streits eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Verletzte, der über zwei Promille im Blut hatte, musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Den 36-Jährigen (ca. 1,1 Promille) erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (kinp)

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis