Gablingen

18:15 Uhr

Bürger fordern neuen Supermarkt für Gablingen und Seniorenanlage

Plus Die Bürgerversammlung zeigt: Jetzt muss bald etwas passieren – im Zentrum und am Ortsrand. Die Gablinger möchten Lebensmittel einkaufen.

Von Katrin Reif

Die Verwaltung weiß es selbst: Momentan schiebt sie viele Projekte vor sich her. Auch den Gablingern missfällt das zunehmend. Doch der Blick in die Zukunft des Ortes verspricht Besserung: Seniorenzentrum, Dorfmitte, Nahversorgung… all das soll bald kommen. Doch bei der Bürgerversammlung in der nach dem großen Wasserschaden wieder eröffneten Mehrzweckhalle kamen noch weitere Themen zur Sprache.

Mit 6,6 Millionen Euro Rücklagen und 2,4 Millionen Euro Schulden steht die Gemeinde finanziell gut da. Doch die Verwaltung rechnet damit, dass die Schulden steigen werden. Denn viele Projekte sollen bald in die Tat umgesetzt werden. Und wenn es nach den Gablinger Bürgerinnen und Bürgern geht, kann das gar nicht schnell genug gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

