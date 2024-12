Das Nikolausschießen wird zur Tradition

Am zweiten Adventssonntag veranstalteten die Grünholderschützen bereits zum zweiten Mal ihr Nikolausschießen. Angelehnt an das über 25 Jahre alte alljährlich stattfindende Ostereierschießen gibt es in Gablingen somit ein weiteres Highlight im Vereinskalender – mit zahlreichen helfenden Händen. Geschossen wurde auf Glücksscheiben. Auch die Kleinsten konnten ihr Können unter Beweis stellen. Es lagen neben den bekannten Luftdruckwaffen auch Lichtgewehre und -pistolen bereit, die mit einem Laser funktionieren und, was das Gewicht angeht, leichter zu bedienen sind. Für das leibliche Wohl war dabei gesorgt: Einige fleißige Schützendamen hatten Kuchen gebacken und Margit nochmals den vom Weihnachtsmarkt bekannten Punsch „Der Grünholder“ im Vereinsheim aufgekocht. Weiter geht es vor Jahresende noch für alle Vereinsmitglieder mit dem Christbaumschießen. Am Samstag dem 21. Dezember steigt an 19 Uhr die außergewöhnliche Weihnachtsfeier in den Grünholderstuben. Jeder, der ein Geschenk im Wert von ca. 10 Euro mitbringt, kann daran teilnehmen. Geschossen wird auf Christbaumkugeln am extra aufgestellten Weihnachtbaum. Auf einen geselligen Abend freut sich die Vorstandschaft.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.