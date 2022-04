Das Ortszentrum in Gablingen ist noch weit von der Zielgeraden entfernt

Plus Seit Jahren zerbrechen sich die Gemeinderäte die Köpfe über die künftige Gestaltung des Gablinger Ortszentrums. Und das wird noch so weitergehen.

Eine Lösung für das Gablinger Ortszentrum lässt offenbar weiter auf sich warten. In einem eigenen Tagesordnungspunkt ging es im Gemeinderat um den Stand der Dinge bei der Gestaltung des Areals in der Nähe des Rathauses. Aber nicht nur das wurde diskutiert.