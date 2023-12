Gablingen

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Fernwärme in Gablingen-Siedlung

Plus GP Joule informiert die Bürger in Gablingen-Siedlung über die Möglichkeiten, die das geplante Wärmenetz bietet. Diesmal soll keine Frage offen bleiben.

Von Katrin Reif

Es geht um's Geld – und es geht darum, wie auch in Zukunft alle noch warme Füße im eigenen Haus haben können. Doch die Stimmung im Bürgerhaus in Gablingen-Siedlung ist dennoch recht heiter und freundschaftlich. Es ist bereits die zweite Info-Veranstaltung, die GP-Joule zum Gablinger Wärmenetz anbietet. Nach der Ersten sind – so munkelte man – zu viele Fragen offen geblieben.

Fernwärme in Gablingen: Was momentan geplant ist

Die Renergiewerke Gablingen: eine Gesellschaft, die zu 50 Prozent dem Buttenwieser Energieriesen GP Joule und der Gemeinde gehört. Die Gesellschaft will für Gablingen ein unabhängiges Wärmenetz aufbauen, das die Bewohner der Siedlung – im geplanten Baugebiet und in Bestandsgebäuden – mit Fernwärme versorgen soll. Wie das vonstattengehen soll, kann auf die Schnelle schlecht erklärt werden, schließlich steckt dahinter ein umfangreiches Konzept. Dennoch haben es die Mitarbeiter von GP Joule damals in der Mehrzweckhalle versucht. Nun stehen nochmal etwa zehn Mitarbeiter im Bürgerhaus in der Siedlung. Sie wollen sich diesmal den Detailfragen der Bürger stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

