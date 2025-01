E-Scooter am Bahnhof in Gablingen gestohlen

Ein Unbekannter hat am Bahnhof in Meitingen einen E-Scooter gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach stellte der Besitzer des elektrischen Rollers sein blaues Fahrzeug der Marke Segway am Dienstagvormittag am Bahnhof ab und versperrte es. Als er gegen 22.20 Uhr zurückkam, fand er laut Polizei nur noch sein aufgezwicktes Ringschloss vor. Der Diebstahlschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. (kinp)

