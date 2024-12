Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus nach Beute

In Gablingen sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 9 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Flurstraße eingebrochen. Es entstand laut Polizei ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kar)

