Fischsterben an der Schmutter gibt Rätsel auf

Plus Mehrere Zentner toter Fische treiben in der Schmutter bei Gablingen. Betroffen sind unterschiedliche Arten. Der Gewässerwart des 1. Augsburger Angel Clubs hat eine Vermutung.

Von Matthias Schalla

Das massenhafte Fischsterben in der Oder vor einem Jahr und die furchtbaren Bilder der Kadaver, toter Muscheln und Schnecken sind vielen noch in Erinnerung. Ähnliches ist nun vor wenigen Tagen in der Schmutter bei Gablingen passiert. "Bei unserer heutigen Wanderung haben wir mehrere Dutzend verendete Fische zwischen Kläranlage Abwasserzweckverband Schmuttertal und Brücke Gablingen festgestellt", schreibt ein Leser aus Neusäß und auch ein Gablinger Bürger berichtete am Sonntag, dass "tote Fische in der Schmutter treiben und es fürchterlich stinkt". Er schätzt, dass es sich inzwischen um mehrere Zentner handelt. Mittlerweile war das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth vor Ort, um den Grund für das plötzliche Fischsterben herauszufinden.

"Wir haben bereits Proben aus dem Wasser entnommen und auch die Fische sind für eine Untersuchung eingeschickt worden", sagt der Leiter der Gewässeraufsicht für den Landkreis Augsburg, Dr. Kurt Nunn. Rund 150 Kilogramm des Bestands seien im Bereich kurz vor dem Kraftwerk verendet, schätzt er. Auffällig sei dabei, dass die unterschiedlichsten Arten dort tot auf dem Wasser trieben. "Meist waren es Hecht, Zander und Karpfen", sagt er. Aber auch Weißfische wie die Nasen, die ebenfalls zur karpfenartigen Ordnung zählen, seien verendet. Da die Nase sich ebenso wie ihr großer Verwandter, der Karpfen, hauptsächlich von Pflanzen ernährt, Hecht und Zander aber klassische Raubfische sind, scheint es nicht an der Nahrung zu liegen. Auch der Pegel sei konstant gewesen. Der Gewässerwart des 1. Augsburger Angel Clubs, der dort das Fischereirecht ausübt, hat daher einen anderen Verdacht.

