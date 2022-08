Fotofreunde hauchen dem alten Lützelburger Wasserturm neues Leben ein

Plus Jana Kuchenbaur hat mit ihren Fotofreunden des TSV Lützelburg lange für ihr Herzensprojekt "Wasserturm" gekämpft. Jetzt soll es einen entscheidenden Schritt vorwärtsgehen.

Das Zuhause eines Turmfalken, ein Ausflugsziel und Rastmöglichkeit sowie ein Wahrzeichen Lützelburgs: "Der Wasserturm ist viel mehr als nur ein cooles Fotomotiv", sagt Jana Kuchenbaur, die Abteilungsleiterin der Sparte "Fotofreunde" des TSV Lützelburg. Die Idee zur Renovierung des Wahrzeichens hatte sie mit ihrem Fotografie-Club schon vor ein paar Jahren. "Zuerst haben wir gesagt, wir streichen den Turm zur Verschönerung von einer Hebebühne der Freiwilligen Feuerwehr aus einfach selbst", sagt die Abteilungsleiterin. Die Renovierung des über 16 Meter hohen Turms habe sich jedoch nicht nur wegen seiner Größe als Herausforderung herausgestellt. Nach langen Vorarbeiten soll es Mitte September richtig losgehen.