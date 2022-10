Gablingen

vor 35 Min.

Gablingen plant 28 Bauplätze für Familien mit kleinem Geldbeutel

Plus Der Gablinger Ortsteil Gablingen-Siedlung wird um 28 Wohneinheiten erweitert. Der Wohnraum soll auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel erschwinglich sein.

Von Tobias Müller

"Gut, intensiv und vor allem konstruktiv." So resümiert Gablingens erste Bürgermeisterin Karina Ruf die Arbeit ihres Gemeinderats, was ein neues Baugebiet im Ortsteil Gablingen-Siedlung betrifft. Südlich der Bahnhofstraße sollen insgesamt 28 neue Bauplätze entstehen. In der Gemeinderatssitzung erfolgte der Beschluss des Bebauungsplans. Doch bis die Bagger anrücken wird es noch eine Weile dauern.

