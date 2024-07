Gablingen wartet auf die Seniorenanlage

2023 wurden in Gablingen einige Bauvorhaben in Auftrag gegeben. Dieses Jahr sieht es nicht anders aus. Viele der im vergangenen Jahr in Auftrag gegebenen Pläne werden dieses Jahr realisiert oder schreiten weiter voran. Zu den abgeschlossenen Projekten gehören die Radwegbeleuchtungen von Gablingen zur Siedlung und vor dem Sportplatz. „Ich bin froh darum. Wir wollen den Bahnhof besser anbinden und ich denke, es tut uns allen gut, wenn wir diese Beleuchtung da haben“, sagte Bürgermeisterin Karina Ruf bei der jüngsten Bürgerversammlung.

Weitere Straßenbeleuchtungen in Lützelburg und in Gablingen-Siedlung seien schon in Planung, würden aber erst nächstes Jahr realisiert. Die Wege im Lützelburger Friedhof wurden befestigt. Die Maßnahme war zwar teurer als gedacht, sorge aber für große Zufriedenheit bei den Besucherinnen und Besuchern, lobte ein anwesender Bürger. Vor allem für die Älteren sei dies viel praktischer. Die Bushaltestellen in der Georgenstraße in Lützelburg haben barrierefreie Merkmale erhalten, wie einen abgesenkten Bordstein und Rillen am Boden für Blinde.

Eine Seniorenanlage in Gablingen steht in den Startlöchern

Ausstehend ist das Ortszentrum. An der Batzenhoferstraße soll eine Seniorenanlage für vier Wohngemeinschaften entstehen. „Wir warten immer noch auf eine Gesetzesänderung“, erklärte Ruf. Zusammenarbeiten wollen sie mit Benevit, die eine ähnliche Einrichtung schon in Langweid führen. „Herr Pfister von Benevit sagt, sobald das Konzept anrechenbar ist, kommt es nach Gablingen.“ Eine Bürgerin äußerte die Kritik, dass zu wenig Fokus auf betreutes Wohnen gelegt wird, da die geplante Einrichtung mehr in Richtung Pflegeheim geht.

Ruf versicherte, dass betreutes Wohnen schon länger großes Thema im Gemeinderat sei und sie dafür auch Potenzial in Gablingen sehe. Der Bereich des Ortszentrums an der Grünholderstraße werde ein funktionaler Dorfplatz mit einem Haus der Gesundheit und einem Haus der Begegnung, wobei nur der Dorfplatz und das Haus der Begegnung eine Förderung erhalten.

So geht es bei der Grundschule in Gablingen weiter

Dieses Jahr soll, nachdem der Kindergarten St. Martin 2023 erweitert wurde, nun auch die Grundschule einen Neubau für die Betreuung erhalten. Der Awo-Hort soll auf 84 Plätze erweitert werden und die Mittagsbetreuung auf 55 Plätze. Seit Februar ist die Gemeinde Gablingen Teil der Renergiewerke GmbH zusammen mit der Firma GP Joule. Obwohl die Anzahl der erforderlichen Hausanschlüsse nicht erreicht wurde, ist die Bürgermeisterin überzeugt, dass dies das richtige Projekt für die Zukunft sei und hofft nach dem Anschluss mehr Interessierte zu gewinnen. Mit diesem Bauvorhaben hängt auch die Baustelle südlich der Bahnhofstraße zusammen, da auf die Verlegung der Wärmeleitungen gewartet wird, bevor es da weitergehen kann. Die Umsetzung des Solarparks Lützelburg ist im Herbst dieses Jahres geplant.

Eine Sorge der Bürger ist die Verkehrslage im Ort. Zum einen wurde die Parklage vor dem Rathaus angesprochen und um ein Halteverbot und einen Zebrastreifen gebeten. Ein anderer Bürger beklagte die Raserei auf der Staatsstraße 237. Wieder eine andere Bürgerin bat um einen Blitzmesspunkt in der Schulstraße. Ruf beruhigte die Sorgen damit, dass im Herbst eine Verkehrsbesichtigung geplant sei, wo auch der Landkreis und die Verkehrsbehörde vertreten sein werden, und sie all diese Anregungen mit aufnehme und mit ihnen diskutieren werde.