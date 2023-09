Geplanter Solarpark in Lützelburg beschäftigt Gablinger Gemeinderat weiter

Plus Solarpark, Bauvorhaben, Kiesabbau: Der Gablinger Gemeinderat startete nach der Sommerpause mit viel Programm und einer schlechten Nachricht.

Gablingens Sitzung startete nach der Sommerpause so, wie die letzte vor Wochen aufgehört hat: mit jede Menge Bürgerbeteiligung. Im Treppenhaus fast bis nach unten standen die Besucher Schlange. Sie warten darauf, an der Gemeinderatssitzung teilnehmen zu können. Die Liste der Tagesordnungspunkte war fast ebenso lang.

Zunächst hatten die Bürger das Wort. Trotz über 30 Besuchern gibt es nur wenige Wortmeldungen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Solarpark in Lützelburg auf der Tagesordnung stand. Vor einem guten Jahr hatte sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt gebildet. An diesem Abend ging es erst einmal nur um einen asphaltierten Radweg nördlich der Achsheimer Straße, der als Beiwerk zum Solarpark geplant ist. Gablinger Bürger und die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz glauben, er sei nicht notwendig, da es bereits eine Verbindung zwischen den Ortschaften gebe. Sie sehen unter anderem die Effizienz des Solarparks beeinträchtigt. Albert Eding (die Grünen) sprach sich für den neuen Radweg aus, da die aktuelle Verbindung nicht komplett asphaltiert sei und daher schlecht nutzbar. Auch Bürgermeisterin Karina Ruf meinte: „Diese Planung hat Hand und Fuß.“