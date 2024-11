Getränkekisten-Diebstahl: Unbekannter entwendet mehrere Kästen aus Garage

Die Polizeiinspektion Gersthofen meldet, dass ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.20 Uhr mehrere Getränkekisten aus einer Garage in Gablingen gestohlen hat. Der Geschädigte hat auf seinem Anwesen an der Hauptstraße Überwachungskameras installiert, so die Polizei weiter. Beim Sichten der Aufnahmen stellte er fest, dass ein Unbekannter seinen Hof betreten hatte. Der Täter verschaffte sich Zugang zu der unverschlossenen Garage und entwendete einen Kasten Bier und einen Kasten Spezi. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf circa 30 Euro. Die Ermittlungen laufen. (AZ)

Tamara Sand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Getränkekiste Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis