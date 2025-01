Erfolgreiche Schützen, Tennisspielerinnen und mehr

Bürgermeisterin Karin Ruf hat beim Gablinger Neujahrsempfang zahlreiche Bürgerinnen und Bürger geehrt.

Unter den Ehrenamtlichen sind: Sandra Fabry und Kathrin Sauler von den Glammhogga erhielten die Ehrennadel in Silber. Roland Ruf, Ehrenvorstand von der Freiwilligen Feuerwehr Lützelburg (Ehrennadel in Silber). Marin Kempter, SV Gablingen, Abteilung Fußball (Ehrennadel in Silber). Christine Heidenreich und Josef Fink (jeweils Ehrennadel in Gold), Marianne Bahr (Ehrennadel in Silber), Gartenbauverein Gablingen. Philipp Brauchler vom TSV Lützelburg (Ehrennadel in Gold). Manuel Tausend vom Fanclub Red-White Glammhogga (Ehrennadel in Gold). Peter Mück, Alfred Rainer, Matthäus Wiedemann und Rainhard Saule von der Gablinger Feuerwehr (Ehrennadel in Gold).

Unter den geehrten Sportlern sind Markus Wittosek (2. Dan Schwarzgurt Aikido) und gleich mehrere Jugendfußballteams. Denn die E2 des SV Gablingen, wurde mit ihren Trainern Matthias Bronner und Andreas Lutz Meister in der Rückrunde 2024. Bei der JVG Mittlere Schmutter 11 ist die A-Jugend Meister in der Rückrunde der Gruppe 2 (U19) geworden. Die Trainer sind Elmar Trojar, Fritz Schlüchter und Armin Wanner. Unter der Leitung von Reinhold Deisenhofer, Alexander Kacici und Markus Völk wurde die B-Jugend Meister der Rückrunde (U17). Mit Christoph und Markus Mayr als Trainer wurde auch die C-Jugend Rückrundenmeister (U15).

Beim Schützenverein Grünholder gelang der Luftpistole Herrenklasse der Aufstieg in die Gauliga (Erwin Baur), Stefan Baur, Reinhard Breu, Steffen Fabry, Markus Hoffmann, Gerhard Scherer); Meister in der Luftgewehr Juniorenklasse sind Nadja Birzele, Leonie Fabry, Julia Köhn und Johannes Scherer. Benjamin Behringer holte den ersten Platz als Luftgewehr-Schüler bei der Gaumeisterschaft 2024. Dort holte die Mannschaft Luftpistole Herren 2 den ersten Plat mit der Mannschaft von Stefan Baur, Marc Bolz und Tobias Schuster. Letzterer wurde bei Pistole 25 m Herren II Zweiter bei der schwäbischen Meisterschaft. Marco Bolz dagegen gewann mit Perkussionsrevolver und Steinschlosspistole die Gaumeisterschaft und holte bei der schwäbischen Meisterschaft einen zweiten und einen dritten Platz. Landkreismeister mit dem Luftgewehr in der Altersklasse ist Jürgen Weislein. Die Schülerklasse Luftpistole holte dort den ersten Platz mit Jack Bauer, Lukas Einfinger und Robert Haskin.

Erfolgreich ist auch die Abteilung Tennis des SV Gablingen: Die Dammenmannschaft mit Trainer Christian Plöckl stieg mit Letizia Kindler, Irma Müller, Annika Scheppach, Anna Schmidt, Darja Trinerova, Paulina Wiedemann, Tanja Wiedemann und Aneta Zikmundov in die Landesliga auf.

Auch im Tennis sind die Gablinger erfolgreich

Die Herrenmannschaft mit Trainer Plöckl und Tim Kern erreichte den Aufstieg in die Südliga 2 mit Bernd Aue, Jonathan Berchermeier, Nils Bukow, Thomas Bussinger, Dominik Ernst, Johannes Haller, Sebastian Marx und Felix Schwarz. Besonders erfolgreich ist Nelli Marie Bukow, die den zweiten Platz in der bayerischen Hallenmeisterschaft der Altersklasse U16 gewann. In der deutschen Weltrangliste der Damen rangiert sie auf Position 159. Robin Topig gewann den ersten Platz in der schwäbischen Meisterschaft sowohl outdoor als in der Halle in der Altersklasse U12 und Tatjana Topic, auf Platz 51 der deutschen U-16-Tennisspielerinnen, holte den dritten Platz in der bayerischen Hallenmeisterschaft (U16). (AZ)