Gablingen-Holzhausen

12:00 Uhr

Zwei Frauen wollen sich mit einem Naturkindergarten selbstständig machen

Plus Teresa Bremau aus Hirblingen und Alexandra Lange aus Gersthofen wollen im Gablinger Ortsteil Holzhausen einen Naturkindergarten eröffnen. So steht die Gemeinde dazu.

Von Katrin Reif

Matsch, Gras, Kräuter, Hühner: Am Kaffeeberg in Holzhausen sieht es aus wie auf einem Bilderbuch-Bauernhof für Kinder. Kein Wunder, dass Teresa Bremau und Alexandra Lange hier auf die Idee gekommen sind, einen Kindergarten aufzumachen.

Nun präsentierten sie dem Gemeinderat in Gablingen ihre Pläne. Sie wollen eine GmbH gründen. Dann sind sie nicht darauf angewiesen, die Gemeinde oder einen kirchlichen Träger hinter sich zu haben. Baupläne oder Ähnliches gibt es in ihrer Präsentation nicht zu sehen – aus dem einfachen Grund, dass es für den besonderen Kindergarten der beiden 27-Jährigen keine Baupläne gibt. Ihr Naturkindergarten soll – ähnlich den Konzepten der Waldkindergärten in anderen Orten – unter freiem Himmel stattfinden.

