Täglich 15.000 Schritte durch die ewige Stadt

Bei enormer Hitze und mit nur wenig Schlaf absolvierten die Ministrantinnen und Ministranten der Wallfahrt 2024 täglich mehr als 15.000 Schritte durch die ewige Stadt. Wegen der 38-Grad-Außentemperatur in Rom besonders willkommen: die Dom-Besichtigung und der Museumsbesuch im Vatikan sowie das mittagtägliche italienische Eis und die Siesta im klimatisierten Hotel.. Was den meisten wohl am längsten in Erinnerung bleiben wird: Großartige Eindrücke (nicht zuletzt auch kulinarische), die Gemeinschaft mit den zahlreichen „Minis“ aus ganz Europa, die unzähligen lustigen Erlebnisse in der Gruppe jeder Pfarrei der Pfarreiengemeinschaft Gablingen-Achsheim-Langweid-Stettenhofen, die zwei großen Gottesdienste mit allen Minis des Bistums in der Lateranbasilika und vor allem die Papstaudienz auf dem Petersplatz. (AZ)

