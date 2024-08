Motorradfahrerin wird in Gablingen von Auto angefahren

Mit Schmerzen an der Schulter und Prellungen ist eine 20-jährige Motorradfahrerin nach einem Unfall in Gablingen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, nahm ihr ein 55-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 17 Uhr die Vorfahrt. Er wollte demnach von der Ortsverbindungsstraße von Lützelburg kommend in die Kreisstraße A15 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 20-jährige stürzte und wurde verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. (kinp)

