So will Gablingen unabhängig von Öl und Gas werden

Plus Gemeinde hat einen Partner für ein Mammutprojekt ausgewählt. Wovon es jetzt abhängt, dass tatsächlich gebaut wird.

Gablingen und Gablingen-Siedlung sollen – wenn es nach den Wünschen der Gemeinderäte geht – unabhängig von Energieriesen werden. Ein Nahwärmenetz samt eigener Stromproduktion soll gebaut werden. Die generelle Entscheidung dazu wurde bereits getroffen, nun ging es noch darum, sich für einen Partner für dieses Mammutprojekt zu entscheiden.