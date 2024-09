Stadtführung in Augsburg zum Thema Wasser

Der SPD Ortsverein Gablingen veranstaltet am Samstag, 28. September, eine zweistündige Wasser-Führung in Augsburg. Der Titel Unesco Weltkulturerbe wurde der Stadt für die frühe Wasserkunst und wegweisende Wassertechnik verliehen. Auch das Umland von Augsburg ist in die Geschichte des Wassers der Stadt Augsburg eingebunden. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet bzw. gemeinsam mit dem ÖPNV gefahren. Abfahrt und Treffpunkt für alle kurzfristig Entschlossene ist um 10 Uhr in Gablingen an der Grünholder Apotheke. Nach einer gemeinsamen Einkehr ist die Rückkunft gegen 15 Uhr geplant. Weitere Infos gibt es unter www.spd-gablingen.de. Es wird um eine Anmeldung unter info@spd-gablingen.de oder bei Silke Haarmann 08230/2429 und Christine Grieshaber 08230 1404 gebeten. (AZ)