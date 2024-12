Streit eskaliert: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Zu einer schweren Auseinandersetzung ist es an Heiligabend gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach war die Polizei am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung nach Gablingen gerufen worden. Dort waren in einer Unterkunft ein 30-Jähriger und ein 37 Jahre alter Mann in Streit geraten. Während der körperlichen Auseinandersetzung griff der Ältere zu einem Messer und verletzte den anderen damit am Oberkörper. Der 30-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Der Tatverdächtige aus Gablingen befindet sich in einer JVA

Die Polizei nahm den 37-jährigen Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl gegen den 37-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (corh)