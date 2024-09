Unbekannter fährt Auto in Gablingen an

Die Polizei sucht nach einem Fall von Unfallflucht in Gablingen nach Zeugen. Demnach fuhr ein Unbekannter vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug gegen ein in der Schulstraße geparktes Auto. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag, 8.30 Uhr. Das geparkte Auto wurde am Außenspiegel beschädigt. Laut Polizei befanden sich noch Rückstände von Grünabfällen am Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)