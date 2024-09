Am Bahnhof in Gablingen ist ein Roller der Marke Vespa gestohlen worden, berichtet die Polizei. Demnach stellte der Inhaber der Vespa seinen Roller am Dienstag gegen 9.30 Uhr ab und versperrte ihn mit einem Kettenschloss. Als er gegen 21 Uhr zurückkam, war die Vespa verschwunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2200 Euro. (kinp)

Vespa Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis