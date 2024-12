Voices of Joy singen in der Kirche

Zum wiederholten Mal gibt der Pop- und Gospelchor Voices of Joy Augsburg ein Weihnachtskonzert. Dieses beginnt am Samstag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr in der Gablinger Kirche St. Martin. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches weihnachtliches Programm. Präsentiert werden amerikanische Christmas-Hits , deutsche Klassiker und typische „Voices-Klassiker“ wie „Joyful“ und „Ain’t no mountain“ und die ein oder anderen Premiere. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Ein Teil der Spenden kommt der Pfarrei Gablingen zugute. (AZ)