Kinobesuche und Seifenkistenrennen - so läuft die Jugendarbeit in Gablingen

Wie kann man Kinder und Jugendliche sinnvoll beschäftigen und ihnen eine Orientierung für die weitere Entwicklung geben? Gablingen setzt dafür seit zwei Jahren auf ein Jugendzentrum. Seit Oktober vergangenen Jahres ist Edgar Heinbüchner in Teilzeit als Jugendreferent dort beschäftigt. Kürzlich gab er vor dem Gemeinderat seinen Tätigkeitsbericht.

Zu den wichtigsten Aktionen der vergangenen Monate zählen zum Beispiel eine Halloween-Party, die Beteiligung an der Dorfweihnacht oder eine Graffiti-Spray-Aktion in den Juze-Räumen. Die Jugendlichen haben zusammen einen Hochseilgarten, den Europapark Rust und den FCA in der WWK-Arena besucht. Sie haben aber auch gemeinsam gekocht oder einfach nur gepuzzelt. Ein Höhepunkt war das Gablinger Seifenkisten-Rennen, das für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mit großer Begeisterung haben die Jugendlichen ihre eigenen Seifenkisten geplant und gebaut und sind damit ins Rennen gegangen. Auch für die nächsten Monate kann der Jugendreferent einen gut gefüllten Ideenspeicher vorweisen.

Eine Praktikantin hilft bei der Jugendarbeit in Gablingen mit

Edgar Heinbüchner hat Erziehungswissenschaften studiert und ist seit 15 Jahren in der Jugendarbeit tätig. Zeitweise wird er durch Semesterpraktikanten unterstützt. Aktuell ist Alina Keilbach an seiner Seite, damit auch die Mädchen eine Ansprechpartnerin haben. Der Jugendtreff arbeitet im Auftrag der Gemeinde und unter der Trägerschaft des Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land.

Bürgermeisterin Karina Ruf ist überzeugt: „Jeder Euro, den wir für die Jugendarbeit ausgeben, ist gut angelegtes Geld. Wir wollen das Netzwerk der Jugendlichen erhalten, das bereits im Kindergarten entsteht. Die Kinder gehen oft schon nach der vierten Klasse in verschiedene Richtungen, über das Juze werden sie wieder zusammengeführt.“ Im Gegensatz zu selbstverwalteten Jugendzentren verfügt „Gaby“ über ein jährliches Budget, das im Gemeinderat festgelegt wird.

Wer das Jugendzentrum in Gablingen besuchen kommt

Das Jugendzentrum ist im Erdgeschoss des alten Gablinger Pfarrhauses untergebracht und von Donnerstag bis Samstag für die Jugendlichen geöffnet. „Freitags und samstags kommen die meisten Kids, etwa zehn bis 15 sind regelmäßig da“, berichtet der Jugendreferent. Momentan sind die Jungs eindeutig in der Überzahl, aber auch einige Mädchen besuchen immer wieder die Einrichtung. Die Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene von zehn bis 21 Jahren. Edgar und Alina sind mit ihrer pädagogischen Betreuung vor Ort und begleiten die Jugendlichen, die mit allen Problemen und Fragestellungen zu ihnen kommen können.

Im Gablinger Juze kann man auch mal chillen

Ziel der Jugendarbeit ist es, einen neutralen Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen. Sabine Landau, Geschäftsführerin des KJR, drückt es so aus: „Wir wollen den Jugendlichen einen sicheren Raum geben, auf ihre Interessen eingehen und die Freizeit gemeinsam gestalten. Und dazu gehört auch mal Abhängen und Chillen oder einfach nichts tun.“ Die Nutzung des Jugendzentrums ist kostenlos, es ist keine Mitgliedschaft erforderlich. Dabei soll das Juze keine Konkurrenz zu den Ortsvereinen darstellen, sondern ein zusätzliches Angebot.

Der Jugendreferent erläuterte dem Gemeinderat seine Vorgehensweise: „Wir wollen die Jugendlichen im Rahmen einer offenen Jugendarbeit unterstützen. Das heißt, dass die Initiative zu den angebotenen Aktivitäten immer von den Jugendlichen ausgeht. Neben der Förderung der individuellen Interessen ist uns wichtig, dass auch die politische Bildung einen Raum bekommt.“ Zwölf Jugendliche aus Gablingen haben zum Beispiel an der U18-Wahl, der deutschlandweiten Wahlsimulation zur Bundestagswahl, teilgenommen. Zu Themen wie Demokratie, Inklusion oder Integration gibt es im Jugendzentrum immer wieder Informationen und Gesprächsrunden.

So ist das Jugendzentrum Gaby in Gablingen geöffnet

Im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit von Edgar Heinbüchner werden alle Aktionen professionell gesteuert, der Jugendschutz bleibt dabei immer im Blick. Es gibt zum Beispiel grundsätzlich keinen Alkohol für Jugendliche unter 16 Jahren und abends ist pünktlich Schluss. Das Juze ist am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr.