Gablingens Quartiersmanagerin will einen Seniorenbeirat gründen

Gablingen

Diese Ziele hat Gablingens Quartiersmanagerin

Petra Ciemala möchte einen Seniorenbeirat entwickeln und Projekte für Ältere und Hilfsbedürftige ausbauen. Vieles wird schon sehr gut angenommen.
Von Ingrid Knöpfle
    •
    •
    •
    Die künftige „Quartiersmanagerin“ Petra Ciemala sieht sich als Bindeglied zwischen Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen, und ihrem Helferkreis und freut sich auf die neue Aufgabe. Ihr Beratungsangebot im Rathaus wird jetzt schon gut angenommen.
    Die künftige „Quartiersmanagerin“ Petra Ciemala sieht sich als Bindeglied zwischen Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen, und ihrem Helferkreis und freut sich auf die neue Aufgabe. Ihr Beratungsangebot im Rathaus wird jetzt schon gut angenommen. Foto: Gemeinde Gablingen

    „Mit dem demografischen Wandel wachsen auch die Herausforderungen für unsere Gemeinde“, sagte Karina Ruf in der jüngsten Gablinger Gemeinderatsitzung. Damit leitete die Bürgermeisterin die Informationen zum Projekt „Seniorengerechtes Quartiersmanagement“ ein.

    Was die Gablinger „Quartiersmanagerin“ vorhat

    Petra Ciemala, Verantwortliche für das Freiwilligenzentrum der Gemeinde, stellte das Konzept mit dem etwas sperrigen Begriff vor. Ziel der „Quartiersmanagerin“ ist es, Unterstützungsangebote zu entwickeln und daran alle Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Mehr als 120 Personen haben sich bereits als ehrenamtliche Helfer gemeldet und könnten damit viele Interessensbereiche abdecken.

    „Der nächste Schritt ist jetzt die Gründung eines Seniorenbeirates“, erklärte Ciemala. Dieser soll Projekte entwickeln, die die Lebensqualität älterer und hilfsbedürftiger Personen verbessern können. Das bestehende Angebot mit individueller Unterstützung und Beratung, Handy-Sprechstunden oder Kursen der Volkshochschule werde bereits sehr gut angenommen.

    Veranstaltungen in Gablingens Pfarrheim werden gut angenommen

    Ferner wird bei den regelmäßigen Veranstaltungen im Bürgerhaus Gablingen-Siedlung und im Gablinger Pfarrheim eine erfreulich hohe Resonanz registriert – mit steigender Teilnehmerzahl bei Frühstück, Mittagessen oder den Kaffeenachmittagen.

    Martin Uhl (CSU) schlug vor, den Begriff „Seniorengerechtes Quartiersmanagement“ zu überdenken, denn „mit einer etwas freundlicheren Bezeichnung würden sich vielleicht noch mehr Menschen angesprochen und eingeladen fühlen“.

