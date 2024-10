Gefährliches Überholmanöver auf A8 endet in Kollision und Unfallflucht

Beim Wechsel von der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Bundesstraße B2 in nördliche Fahrtrichtung kam es am Freitag, 18. Oktober, gegen 17.53 Uhr, zu einem gefährlichen Fahrmanöver durch einen 35-jährigen Fahrzeugführer. Ersten Ermittlungen zufolge überholte eine 43-jährige Autofahrerin einen Kleintransporter, um sich vor diesem auf dem Verzögerungsstreifen einzuordnen. Dies wollte der Fahrer des Kleintransporters offenbar durch mehrfaches Beschleunigen verhindern. Nachdem es der Autofahrerin irgendwann gelungen war, den Fahrstreifen zu wechseln, soll der Fahrer des Kleintransporters laut Polizei erneut auf die Hauptfahrbahn ausgeschert sein, sich vor die 43-Jährige gesetzt und diese beim wieder Einscheren gerammt haben. Anschließend setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt auf der B2 Richtung Norden unbeirrt fort.

Gegen den Fahrer des Kleintransporters wird ermittelt

Die Pkw-Fahrerin folgte dem Kleintransporter und verständigte die Polizei. Die eingesetzte Streife konnte den Kleintransporter im weiteren Verlauf anhalten und kontrollieren. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wird aktuell aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter 0821 3231810 oder der für die Unfallörtlichkeit zuständigen Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der 0821 3231910 zu melden. (diba)