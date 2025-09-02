Gelbes Band: Obst für alle – Diese Bäume und Sträucher dürfen geerntet werden

Wer in den kommenden Wochen aufmerksam durch den Landkreis Augsburg spaziert oder radelt, wird sie vielleicht entdecken: Obstbäume und Sträucher mit einem gelben Band um den Stamm oder die Äste. Dieses Band signalisiert: Hier darf jeder zugreifen. Die Früchte sind für alle da – zum Naschen, Ernten und Genießen. Die Idee dahinter ist einfach und nachhaltig: Statt dass Obst ungenutzt zu Boden fällt und verrottet, dürfen sich alle bedienen. Hier ein Überblick über besonders ergiebige Stellen im Landkreis:

An diesen Stellen im Landkreis kann man kostenlos Obst ernten

In Gersthofen lohnt sich ein Besuch in der Augsburger Straße 56A: Dort wartet ein Sauerkirschbaum auf Erntefreudige – bald gibt es dort auch Haselnüsse. Wer Fragen hat, kann sich direkt an den Besitzer wenden: 0821 495132 oder 0171 4648500. Ebenfalls in Gersthofen, hinter dem Haus an der Feldstraße 27, verstecken sich ein Apfel- sowie ein Pflaumenbaum – wer den Hinterhof betritt, wird fündig.

In Stadtbergen, an der Von-Behring-Straße, gibt es gleich zwei lohnende Ziele: ein Kirschbaum, bei dem allerdings eine Leiter erforderlich ist, sowie ein Apfelbaum in der Nähe der Hausnummer 22, gut erreichbar über eine kleine Seitenstraße, versteckt in den Büschen. In der Mittleren Feldstraße 23, Richtung Westen entlang des Feldwegs, finden sich mehrere Holundersträucher.

Neusäß ist ebenfalls reich an Naschstellen: Am Pallerhang in der Pallerstraße 15 wächst ein großer Brombeerstrauch, daneben Hagebutten. In der Marienbader Straße, direkt am Eingang zum Seniorenheim Lehwald und am Radweg, steht ein Apfelbaum, der zum Mitnehmen einlädt. Für Hagebutten lohnt sich ein Besuch des Bolzplatzes an der Wormser Straße 23a – dort wachsen viele Sträucher nebeneinander. Und an der Ulmer Straße 92 steht ein alter Holunderstrauch, an dem sogar der essbare Judasohr-Pilz wächst.

Wer nach Bobingen fährt, wird ebenfalls fündig: An der Bahnhofstraße 2B, direkt vor dem Kirchhof, wachsen zwei gut tragende Hagebuttensträucher. In der Haunstetter Straße gibt es einige Sanddornbüsche am Straßenrand – nur etwa 1,5 Meter Gras trennen sie vom Verkehr. An der Bannackerstraße, am Westufer des Augewässers, sind mehrere Schlehensträucher zu entdecken.

Auch Königsbrunn bietet einige lohnenswerte Fundstellen: In der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 63A wachsen mehrere Pflaumenbäume. Direkt neben dem Café Ginko an der Von-Eichendorff-Straße steht ein Apfelbaum. In der Marktstraße gedeiht auf 15 Quadratmetern eine ertragreiche Jockelbeere – eine Mischung aus Stachelbeere und Johannisbeere.

In Schwabmünchen, am Singoldweg 5, stehen drei Apfelbäume bereit zur Ernte. Und in Untermeitingen findet sich an der Brandenburgerstraße 5 ein frei zugänglicher Birnenbaum. Gleich um die Ecke, in der Raiffeisenstraße 4g, wächst eine prächtige Mirabelle im Garten eines Hauses – auch hier dürfen Besucher zugreifen, sogar eine Leiter steht bereit.