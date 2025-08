Dorferneuerung: So will Adelsried seine Bepflanzung an das Klima anpassen

Mehr Grün, weniger Hitze: Hansjürgen Krist und Martina Feyrsinger vom Bündnis 90/Die Grünen fordern, ein ganzheitliches Konzept zur klimaangepassten Bepflanzung zu entwickeln. Über den Antrag wurde im Gemeinderat Adelsried diskutiert.

Gemeinderat Adelsried will Bepflanzungs-Konzept

Hitzeperioden, Starkregenereignisse und sinkende Grundwasserspiegel stellen viele ländliche Kommunen vor Herausforderungen. Wie die Antragsteller betonen, wurde die Notwendigkeit zur Wiederbegrünung beim diesjährigen Fronleichnams-Umzug sowie bei der 40-Jahrfeier zur Flurkapelle sichtbar. Sie wünschen sich deshalb eine klimaresistente Begrünung, die zur Kühlung, Luftreinhaltung, Regenwasserrückhaltung und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum herbei. Auch aus Sicht des Arten- und Insektenschutzes sei eine ökologisch wertvolle Bepflanzung dringend geboten, hieß es in dem Schreiben. Als Ziele des Konzepts nannten sie eine Verbesserung des Mikroklimas in der Ortsmitte und in stark versiegelten Bereichen, Stärkung der biologischen Vielfalt, Klimaanpassung mit robusten, trockenresistenen Gehölzen und Stauden sowie Sensibilisierung und Einbindung der Bürgerschaft.

Vor allem im Bereich Rathaus, Kirche und am Kirchenvorplatz sowie an Parkplätzen im Allgemeinen und auch an Ortsverbindungswegen und Gehsteigrändern könnte man Grünflächen anbringen. Als Fördermöglichkeit wurde die kommunale Klimaanpassung, das Bayerische Umweltministerium sowie die Leader-Förderung für naturnahe Projekte mit Bürgerbeteiligung erwähnt. Bürgermeister Sebastian Bernhard hatte sich eine fachliche Einschätzung vom Landschaftsarchitekten Moritz Eschenlohr eingeholt. In seinem Schreiben teilte dieser mit, dass aufgrund des insgesamt geringen Versiegelungsgrades eine gemeindeweite Konzeption nicht zielführend sei. Stattdessen empfiehlt er ein Vorgehen im Rahmen einer standortbezogenen Potenzialanalyse innerhalb des Kernsiedlungsgebietes mit einer Auswahl relevanter Räume.

Bepflanzung: Zwei Bereiche im Fokus

Die von ihm vorgeschlagenen Verfahrensschritte beinhalten die Begehung und Sichtung relevanter Teilräume, eine Analyse und Bewertung der festgelegten Bereiche sowie die Ableitung konkreter Maßnahmen der Entwicklung von umsetzbaren Einzelmaßnahmen wie Baumpflanzung, Ergänzung von Vegetationsstrukturen samt Grobkostenschätzung. Der Fachmann schlug zusätzlich vor, die Integration der vorgeschlagenen Analyse und Umsetzungsschritte als ein separates Kleinprojekt im Hinblick auf die geplante Dorferneuerung vorzunehmen.

Eine umfangreiche Untersuchung erscheine in diesem Zusammenhang weniger sinnvoll, so Eschenlohr, stattdessen rät er zu mehreren kleinen, klar abgegrenzten Maßnahmen. Als geeignete Bereiche wurden, wie beim gemeinsamen Ortstermin besprochen, der Rathausvorplatz und untere Kirchenvorplatz genannt. Eine abschließende Beurteilung soll nach einem Beratungsgespräch und einer Kostenaufstellung erfolgen. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Die Umsetzung der klimarelevanten Maßnahmen soll im Rahmen der Dorferneuerung betrachtet werden. Um in eine zeitnahe Umsetzung zu kommen, wurde empfohlen, von einer umfangreichen Dorferneuerung, die frühestens in fünf Jahren begonnen werden könne, in eine einfache Dorferneuerung zu wechseln, so der Bürgermeister. Hier könne gezielt auf kleinere Projekte wie Rathausplatz und Kirchenvorplatz eingegangen werden. Dass in diesem Zusammenhang eine Bürgerbeteiligung gewünscht wird, fand nicht bei allen Zustimmung. Das ganze soll nach den Sommerferien ausgearbeitet werden. Danach wäre ein Workshop mit Bürgerbeteiligung geplant. Bei der nachfolgenden Beschlussfassung um eine Aufnahme der einfachen Dorferneuerung zu bewerben, stimmte die Mehrheit (mit einer Gegenstimme) zu. Der Verbleib einer umfangreichen Dorferneuerung ist nicht weiter vorgesehen.