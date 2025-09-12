Gemeinderat lehnt Antrag auf Asylunterkunft in Zusamzell ab

Neben mehreren Bauanträgen, die alle ihre Zustimmung fanden, beriet der Gemeinderat Altenmünster in seiner jüngsten Sitzung auch über den Antrag für eine Nutzungsänderung eines ehemaligen Wohnhauses. Das Objekt, das sich in der Ortsmitte von Zusamzell befindet, umfasst neben dem Wohnhaus noch Stallungen und eine Scheune. Ursprünglich sah der Eigentümer vor, diese Gebäude umzugestalten und als Unterkunft für Asylsuchende zu nutzen. Der Gemeinderat sprach sich gegen eine Unterbringung von Flüchtlingen aus.

Um die Erfolgsaussichten auf eine Genehmigung zu erhöhen, teilte er dem Landratsamt mit, dass die Änderung nun auf das bestehende Wohnhaus beschränkt werden soll. Weil durch diese Einschränkung nur noch 20 Personen untergebracht werden könnten, sah der Antragsteller dies als verträgliche Lösung für die Gemeinde an. Diese Ansicht teilt die Gemeinde jedoch aus mehreren Gründen nicht, wie Bürgermeister Florian Mair ausführte.

Darum lehnt der Gemeinderat die Asylunterkunft ab

Dagegen spräche unter anderem eine Satzung über eine Veränderungssperre, die in der Vergangenheit für den Ortskern von Zusamzell erlassen wurde. Das Ziel dieser Maßnahme ist, einen Bebauungsplan für diesen Bereich aufzustellen, der den Ortskern in dieser Form bewahrt und ein Dorfgebiet bleibt. Anlagen für soziale Zwecke sind darin nicht vorgesehen und würden nicht als angemessen betrachtet.

Zudem sieht die Gemeindeverwaltung die Angelegenheit auch aus rechtlicher Sicht als zweifelhaft an. Das Landratsamt könnte zwar im Einvernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung von der Veränderungssperre zulassen. Das Baugesetzbuch beschreibt aber auch, dass diese Ausnahme wiederum nur dann zugelassen werden kann, wenn das jeweilige Bauvorhaben den Planungsvorstellungen der Kommune nicht zuwiderläuft. „Diese Vorstellungen sind durch die Veränderungssperre bzw. des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans klar verankert, das Vorhaben widerspricht im tiefsten Kern den städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde“, betonte Mair. Auch wenn juristisch betrachtet die Entscheidung aus diesen Gründen nicht bei der Gemeinde liegt, beschloss der Gemeinderat einstimmig, dem Antrag nicht zuzustimmen.