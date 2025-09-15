Wechsel in der Rappelkiste: Neuer Kiga-Leiter in Altenmünster

Obwohl noch kleinere Restarbeiten erforderlich sind, erfreut sich der vor vier Wochen eröffnete Mehrgenerationenplatz in Altenmünster schon großer Beliebtheit. Alt und Jung drehen auf dem Skaterplatz ihre Runden oder betätigen sich sportlich oder spielerisch an den vielseitig gebotenen Stationen. Damit aber alles auch in geordneten Bahnen verläuft, hat die Verwaltung einen Entwurf für eine Benutzungsordnung erarbeitet, über die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschied. Vor Ort war auch der neue Leiter des Kindergartens Rappelkiste.

Neben den allgemeinen Regeln gibt es bei manchen Punkten durchaus Abweichungen von sonst üblichen Vorgaben bezüglich des Mehrgenerationenplatzes. Zutreffend ist dies beispielsweise bei den Öffnungszeiten. Diese sollten den Nutzern angepasst und von 6 Uhr bis 22 Uhr festgelegt werden. „Damit geben wir auch den Frühsportlern und den Berufstätigen ausreichend Möglichkeit, den Platz zu nutzen“, begründete Bürgermeister Florian Mair. Hinweise mit Einschränkungen bei Rauchen oder Alkoholkonsum sollen nicht in den Regeln aufgeführt werden. „Dies führt nur zu unnötigen Diskussionen, je nach Auslegung, welche sie aus ihrer polizeilichen Berufserfahrung kenne“, sagte Melanie Binswanger. Dagegen ist das strikte Verbot von Drogen und unerlaubten Substanzen durchaus von Bedeutung.

Kein Hundeverbot auf dem Mehrgenerationenplatz

Größeren Raum nahm die Diskussion über ein Hundeverbot ein, welches sich Hubert Kraus vorgestellt hätte. Die Mehrheit des Gremiums jedoch sieht ein solches Verbot als nicht praxistauglich an. Zweiter Bürgermeister Klaus Kaifer führte als Beispiel eine Familie an, die ihren Hund mitführte. „Die Eltern wollen von der Bank aus den Kindern bei ihren Aktivitäten zusehen und den Hund bei sich haben, nur so fühlen sie sich wohl“, argumentierte er. Günter Zott vertrat ebenso diese Meinung. „Wir haben einen Mehrgenerationenplatz, der für alle Personengruppen zugänglich sein soll“, sagte er. Mit zwei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, es bei der Leinenpflicht auf dem gesamten Gelände zu belassen, auf den Spiel- und Sportflächen sind Hunde ausdrücklich nicht erlaubt. Weitere Regelungen wurden noch für die Nutzung der Feuerstelle getroffen, ebenso ist geregelt, unter welchen Bedingungen Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten oder Feiern ermöglicht sind.

Einen neuen Leiter bekommt der Koindergarten Rappelkiste. Christian Fischer, der die Einrichtung erst seit einem Jahr leitete, gibt diese Stelle aus familiären Gründen wieder auf. Ab dem 1. Dezember wird nun Andrija Kovco die Leitung übernehmen. Der 36-jährige Familienvater, der im Ortsteil Hegnenbach seinen Wohnsitz hat, stellte sich den Mitgliedern des Gemeinderates vor und gab ihnen die Möglichkeit, sich mit ihm auszutauschen. Der neue Mitarbeiter, der bisher als Gruppenleiter in einem Heilpädagogischen Wohnheim für Kinder und Jugendliche tätig war, freut sich auf seine neue Aufgabe, um die weitere Entwicklung mitgestalten zu können.