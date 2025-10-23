Zu wenig Information: Heretsried lehnt Bau von Windkraftanlagen ab

Behindert die deutsche Gesetzgebung den Bau von Windkraftanlagen und – in deren Zusammenhang - die kommunalpolitische Arbeit? Diesen Eindruck hinterließ die jüngste Gemeinderatssitzung in Heretsried. Es ging um die Planung von mehreren Windkraftanlagen, die das Gremium aus einem bestimmten Grund ablehnte.

Insgesamt ging es um zehn Windräder, wobei sechs auf Heretrieder und vier auf Emersacker Flur entstehen sollen. Bürgermeister Heinrich Jäckle, Waldbesitzer im Westen der Gemeinde, dem möglichen Standort, musste während der Sitzung wegen „Befangenheit“ eine kurze Auszeit einlegen und im Zuhörerbereich Platz nehmen. Seine Fläche ist von Planern als Standort für einen Bau-Kran vorgesehen. Später klärte der Rathauschef auf: „Wir befinden uns in einer misslichen Lage: Wir müssen den Bauantrag öffentlich behandeln, doch der Investor will insbesondere Betriebsgeheimnisse nicht im öffentlichen Raum erörtert wissen.“

Heretsried: Gemeinderat lehnt Windpark-Vorhaben ab

Damit das Thema jedoch möglichst „umfassend und transparent für den Bürger“ abgehandelt werden könne, schlug Jäckle die Schwärzung sensibler Stellen in den fast 170 Dateien vor. Bis zur Zusammenkunft hatte die Firma, die auf ihre regionale Herkunft pocht, darauf noch nicht reagiert. Umso größer fiel nun der Unmut an den Sitzungstischen aus. Seine ganze Enttäuschung über den bisherigen Ablauf brachte der Zweite Bürgermeister Karl-Heinz Tomaschewski zum Ausdruck. „So geht das nicht.“ Der Betreiber wolle das schnelle „Ja“, präsentiere dabei aber nur „Minimalunterlagen“. Er fühle sich von diesem Verhalten „provoziert“. Und warnte sogar davor, mit dem Gedanken zu spielen, eine kleine Gemeinde durch höhere Instanzen wie das Landratsamt „oder noch höher“ unter Druck setzen zu wollen und überstimmen zu lassen.

Die Unruhe hatte sich ausgebreitet. So unterstrich Jürgen Schuster nach der ablehnenden Abstimmung, dass er zwar ein Befürworter dieser Energiealternative sei. „Ich verstehe die Leute nicht, warum sie sich mit so einem Verhalten die ganze Sache verbauen.“ Dem schloss sich auch Daniel Appelt an, mit einem Hinweis auf „die paar Blätter Information“. Tomaschewski hatte zu Beginn einen Fragenkatalog zum Projekt im Heretsrieder Westen vorgelegt. Er verlangte Angaben zu Brand- und Blitzschutz sowie Schallauswirkungen genauso wie Eiswurf und Hinweise auf mögliche Einsätze beim Winterdienst. Eine Anlaufstelle für Notfälle müsse festgelegt werden. Es werde signalisiert, dass die örtliche Feuerwehr „raus ist“, also nicht benötigt werde. „Was aber passiert, wenn der ganze Wald betroffen ist?“ Bei Einrichtungen wie dem Kindergarten würden Fragen des Brandschutzes immer ganz oben stehen. „Und jetzt soll es bei diesen Riesenmaschinen plötzlich kaum mehr eine Rolle spielen – das verstehe, wer will.“