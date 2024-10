Altenmünster ehrt Einsatzkräfte und Freiwillige vier Monate nach dem Hochwasser

Wer am Samstagnachmittag die fröhlichen Menschen sah, die in der Gemeinde Altenmünster ausgelassen feierten, konnte sich kaum vorstellen, dass sie vier Monate zuvor tagelang mit vereinten Kräften gegen die Fluten eines Jahrhunderthochwassers angekämpft hatten. Anfang Juni stand die Ortsmitte unter Wasser, in Zusamzell wurden die Hallen und Betriebsräume der Firma Holzbearbeitung Kraus überschwemmt, und das Seniorenheim Zusamaue musste evakuiert werden. Jetzt luden Bürgermeister Florian Mair, Karl Fritz Kraus, Seniorchef bei Holzbearbeitung Kraus, und Kaspar Pfister, Gründer und Inhaber der BeneVit-Gruppe rund 250 Menschen ein, die damals gemeinsam Schlimmeres verhindert hatten.

Mit dabei waren Feuerwehrleute, das Team und die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims sowie dessen ehrenamtliche Helfende, Freiwillige aus Eppishofen, die beim Füllen der Sandsäcke geholfen hatten, Zusamzeller, die für die Einsatzkräfte gekocht hatten sowie die Crew von Verwaltung und Bauhof. „Kaum jemand weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen seinerzeit Tag und Nacht das Wasser aus dem Keller des Rathauses geschippt haben“, erklärte Bürgermeister Florian Mair.

Mitarbeiter des Hauses Zusamaue halfen den Bewohnern des Heimes beim Hochwasser

Er dankte in einer Ansprache allen für ihren tatkräftigen Einsatz und lobte den Zusammenhalt unter den Menschen in jener schwierigen Situation. Ähnlich äußerte sich auch Karl Fritz Kraus: Als holzverarbeitender Betrieb habe seine Firma ständig Kontakt zur Feuerwehr, „Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie uns nicht nur bei Feuer, sondern auch bei Wasser zur Seite steht“, sagte Kraus.

Kaspar Pfister und Christiane Kleemann, Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement von BeneVit, ließen in ihren Reden die dramatischen Tage Revue passieren. Pfister erinnerte daran, dass die Mitarbeitenden des Hauses Zusamaue ohne zu zögern zusammen mit der Feuerwehr die Bewohner zunächst im ersten Stock des Gebäudes in Sicherheit gebracht und später nach der Evakuierungsanordnung mit Rettungswagen in die Augsburger Messehalle begleitet hätten. Pfister bedankte sich auch bei den Teams der anderen BeneVit-Häuser, die Menschen aus Altenmünster für mehrere Tage aufgenommen hatten. Von der Kompetenz und Hilfsbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zeigte er sich beeindruckt und überreichte dem Kommandanten der Altenmünsterer Wehr, Heinz Weindl, einen Scheck über tausend Euro für die Kameradschaftskasse.

Musikvereine Altenmünster und Violau waren beim Helferfest dabei

Das BeneVit-Team bedankte sich mit Blumen und Geschenkkörben bei Pfister, Mair und Karin Striedl, der Leiterin der BeneVit-Akademie, für deren Unterstützung während der schicksalhaften Tage. Für Stimmung im Zelt sorgten die Musikvereine Altenmünster und Violau gemeinsam unter der Leitung von Marieluise Wetzstein mit einem bunten Programm aus traditioneller Blasmusik, Pop und Rock.