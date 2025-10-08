In Adelsried wird der „Herrgott“ vom Wertstoffhof zum Wegekreuz für den Generationenwald

Adelsried und Kruichen sind mit Wegekreuzen wahrlich gesegnet. Davon kann man sich auf den beiden eigens dafür eingerichteten Wanderwegen selbst überzeugen. Aber die Lust am Kreuzaufstellen ist im Dorf nach wie vor lebendig. Ein neues Marterl samt Bank findet sich nun am Adelsrieder Generationenwald. Gerhard Bönisch und Helmut Lenzgeiger retteten den „Herrgott“ aus dem Wertstoffhof und gaben ihm eine neue Heimstatt.

Das sagt der Bürgermeister

In seinem Dank an die beiden sagte Bürgermeister Sebastian Bernhard: „Danke für euren tätigen Einsatz rund um die Schönheit unserer Heimat. Ihr habt hier eindrucksvoll Tradition mit Zukunft verbunden.

Tatsächlich hat dieses Kreuz im Vergleich zu den klassischen Feldkreuzen eine ganz besondere Note sowie zudem eine ganz eigene Geschichte. Diese erläuterten die beiden Handwerker Gerhard Bönisch und Helmut Lenzgeiger im Rahmen der Segnung durch Pfarrer Joachim Seiler, die im Anschluss an den traditionellen Friedensdankgottesdienst des Krieger- und Soldatenvereines abgehalten wurde.

Der „Herrgott“, also der Christuskorpus des Kreuzes, fiel Bönisch eines Tages bei seinem Dienst im Wertstoffhof im wahrsten Sinne des Wortes in die Hände. Schnell stand für Bönisch und Lenzgeiger fest, dass der hölzerne Jesus eine neue Heimat braucht, selbstverständlich weithin sichtbar und mit öffentlicher Besuchsmöglichkeit. Ist die Herrgottsfigur traditionell gestaltet, so schufen beide mit dem Kreuz aus gestrahlten und zurechtgeschnittenen Stahlstäben eine moderne Komponente. Dieses wiederum ist an einem Stein der ehemaligen Autobahnbrücke befestigt, wodurch das Marterl auf vielfältige Weise mit der Dorfgeschichte verbunden ist. Neben dem Kreuz findet sich eine von zahlreichen Bänken aus der Werkstatt von Bönisch, so dass man hier die Seele baumeln lassen kann. Der Ausblick über die Fluren hinweg ins Dorf und nach Bonstetten tut ein Übriges, um das ländliche Idyll perfekt zu machen.

Der Platz wiederum war zügig im Austausch mit Bürgermeister Sebastian Bernhard und 2. Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger gefunden. Bereits 2023 hatte nämlich der Förderverein der Grundschule Adelsried-Bonstetten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen Generationenwald eingerichtet, wo für jeden Geburtsjahrgang sowie jeden Jahrgang, der die Grundschule verlässt, ein Baum gepflanzt wird. Damit sollen den jungen Gemeindebürgern im übertragenen Sinne Wurzeln mit auf den Lebensweg gegeben werden, um ihnen festen Halt und Wachstum in die Zukunft zu ermöglichen. (AZ)

