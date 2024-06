25.000 Euro Schaden: Frau übersieht Auto beim Abbiegen

Eine Frau stößt in Gersthofen beim Abbiegen mit dem Wagen einer anderen Autofahrerin zusammen. Dadurch entsteht ein hoher Schaden.

Durch eine Unachtsamkeit hat eine Frau am Montagnachmittag in Gersthofen einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau auf die Auffahrt der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer 50-jährigen Frau, sodass beide Autos zusammenstießen. Die 50-Jährige erlitt leichte Schürfwunden am Arm. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro, beide Wagen mussten abgeschleppt werden. (AZ)