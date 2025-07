82-Jährige touchiert geparktes Auto in Gersthofen

Zu einem Unfall mit mindestens 10.000 Euro Sachschaden ist es am Montag in der Gersthofer Daimlerstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schätzte eine 82-Jährige beim Einfahren in einen Parkplatz die Abstände falsch ein und touchierte mit ihrem Auto einen geparkten Wagen. In diesem verkeilte sich ihr Fahrzeug so, dass ein Abschleppdienst dieses herausheben musste., heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

