84-Jährige freut sich über Gewinn beim Bilderrätsel

Marianne Frank aus Gersthofen rätselt schon seit vielen Jahren fleißig beim Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen mit. „Ich habe davor noch nie gewonnen“, erzählt die 84-Jährige. Umso größer ist jetzt ihre Freude über den Gewinn.

Beim Bilderrätsel mitzumachen, ist für Marianne Frank nichts Ungewöhnliches. Sie ruft oft an, wenn ihr die Antwort einfällt. Diesmal war es eine Spinne auf einem Wäschekorb. Dass damit eine Wäschespinne gemeint war, war Frank gleich klar, also machte sie beim Gewinnspiel mit. Wirklich die Gewinnerin die Tages zu sein, war trotzdem ein kleiner Schock - und eine riesige Freude. „Ich habe es gleich meinem Mann erzählt“, sagt sie. Auch ihr Sohn und ihre Schwiegertochter wohnen im Haus und haben gleich von ihrem Gewinn erfahren. „Alle haben sich unheimlich mit mir gefreut“, erzählt sie.

Dass die Gersthoferin ein Familienmensch ist, merkt man ihr sofort an. Auf die Frage, was sie denn mit ihrem Gewinn über 1000 Euro machen möchte, antwortet sie ohne zu zögern: „Ich möchte meine ganze Familie zum Essen einladen. Alle zusammen.“ Sie freut sich besonders, dass sie das mal ohne Grund tun kann. Wahrscheinlich, erzählt die Gewinnerin, geht es zum Essen in den Gasthof Stern der Familie Seitz in Gersthofen. Das Essen in dem Restaurant schmecke ihr und ihrer Familie einfach immer gut. Auch freut sie sich auf den kommenden Geburtstag ihres ältesten Enkels. Der wird nämlich bald 40. „Von meinem Gewinn bleibt für sein Geschenk bestimmt auch noch etwas übrig“, sagt die 84-Jährige.