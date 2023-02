Ab sofort herrscht wieder Normaltemperatur im Gersthofer Hallenbad

Ende der kühlen Phase: Im Gersthofer Hallenbad wird ab sofort die Temperatur im Schwimmerbecken angehoben. Warum das so ist.

Die Stadt Gersthofen reagiert auf die Entspannung am Energiemarkt und hebt die Temperatur im Sportbecken (Schwimmerbecken) im Gersthofer Hallenbad wieder auf die bisher gewohnte Temperatur von 28 Grad an. Das gilt ab sofort bis zur voraussichtlichen Sommer-Schließung des Hallenbades am 14. Mai. Zunächst gibt's aber auch ein paar Tage Schließung.

Wegen Sparmaßnahmen wurde die Temperatur im Schwimmerbecken vergangenen Herbst auf 26 Grad gesenkt – Beschwerden blieben nicht aus. Nun dürften sich vor allem Stammgäste freuen, die waren dort nämlich eine Temperatur von 28 Grad gewohnt. Das Nichtschwimmerbecken bleibt unverändert bei 30 Grad. Hier wurde die Temperatur überhaupt nicht zurückgefahren, damit es den Kindern, aber auch den Eltern und Schwimmkursteilnehmenden nicht zu kalt wird.

Die im Herbst in Kraft getretenen Einsparmaßnahmen haben geholfen, den Energieverbrauch des Hallenbades zu senken. Zudem war der Winter bisher relativ mild, die deutschen Gasspeicher sind momentan gut gefüllt. „Jetzt wollen wir dem Wunsch der Gäste entgegenkommen. Es ergibt ökologisch wenig Sinn, wenn die Gersthoferinnen und Gersthofer sonst in Zukunft zum Schwimmen in benachbarte Bäder fahren, nur, weil ihnen hier das Wasser zu kalt ist“, so Bernhard Schinzel, Werkleiter der Stadtwerke Gersthofen.

Am Faschingsdienstag bleibt das Hallenbad geschlossen

Am kommenden Faschingsdienstag, 21. Februar, ist das Hallenbad geschlossen. Zusätzlich schließt das Bad am Wochenende am Samstag und Sonntag, 25./26. Februar, da an beiden Tagen der Cool Swimming Cup des TSV Gersthofen stattfindet. (AZ)

