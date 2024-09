Alkohol und andere Drogen: Polizei stoppt berauschte Fahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Gersthofen Autofahrer gestoppt, die unter Alkohol- und Cannabiseinfluss standen. So wurde am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Fahrer kontrolliert, bei dem die Beamten Cannabisgeruch aus dem angehaltenen Auto bemerkten. Bei dem 22-jährigen Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie die Abgabe des Führerscheins.. Stunden später, am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 51-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren ist die Folge, so die Polizei. (jah)

