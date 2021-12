Gersthofen

18:30 Uhr

Altes Gebäude macht neuen Wohnungen in der Gersthofer Schulstraße Platz

Abgerissen wird dieses aus dem Jahr 1933 stammende Haus an der Schulstraße. An seiner Stelle soll ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen und einer Tiefgarage entstehen. Links im Hintergrund der bereits errichtete zweite Neubau mit vier Wohnungen. Dieser soll Anfang 2022 bezogen werden.

Plus Abrissarbeiten in der Gersthofer Schulstraße: Ein in die Jahre gekommenes Gebäude weicht einem Mehrfamilienhaus. Das ist aber noch nicht alles.

Von Gerald Lindner

In Gersthofen wird seit Jahren dringend neuer Wohnraum gebraucht. Deswegen sind viele Wohnbauprojekte bereits vor Baubeginn ausverkauft. In der Schulstraße ist derzeit der Bagger bei der Arbeit: Ein altes Haus wird abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein neues Mehrfamilienhaus. Auf dem Grundstück ist aber bereits vorher schon einiges passiert.

