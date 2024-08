Andreas Schmid-Logistik kauft Transportunternehmen in Tschechien

Mit dem Erwerb des Logistikunternehmens Karnool s.r.o. erweitert die Andreas Schmid Group ihre internationale Präsenz um drei weitere Standorte in Tschechien, heißt es von dem Gersthofer Betrieb jetzt in einer Pressemitteilung. Beide Unternehmen verbinde der Ansatz von Logistikdienstleistungen, die die individuellen Anforderungen des Kunden in den Mittelpunkt stellen.

Karnool, mit Sitz in Prag, Brno und Ústí nad Labem, ist seit zwölf Jahren als Experte für individuelle Logistiklösungen auf dem tschechischen Markt etabliert. Das Unternehmen bietet mit zwei Logistikstandorten und einem eigenen Fuhrpark ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Lagerhaltung, Transportmanagement und Supply-Chain-Lösungen. Durch die Übernahme erhält die Andreas Schmid Group Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk an Logistikinfrastrukturen und Kundenbeziehungen in der Tschechischen Republik und umliegenden Ländern, teilt das Unternehmen mit. Der Gründer und Inhaber Petr Vymer wird die Geschäfte als Managing Director gemeinsam mit seinem bestehenden Team auch zukünftig fortführen.

Seit 2020 richtet sich die Andreas Schmid Group immer weiter auf Osteuropa ein

Die Integration der Karnool s.r.o. in die bestehende Struktur der Andreas Schmid Group werde schrittweise erfolgen, wobei der Fokus auf der nahtlosen Fortführung aller bestehenden Dienstleistungen und der kontinuierlichen Betreuung der Kunden liege. „Die Übernahme von Karnool ist ein bedeutender Schritt in unserer Expansionsstrategie für den mitteleuropäischen Markt“, sagt Alessandro Cacciola, CEO der Andreas Schmid Group. „Die starke Präsenz und das fundierte Know-how des Unternehmens in der Region werden unsere bestehenden Aktivitäten in Osteuropa gut ergänzen. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln und die Synergien unserer beider Unternehmen zu nutzen, um gemeinsam innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Mit dieser Akquisition setzt die Andreas Schmid Group ihre Mission des Wachstums in Osteuropa fort. Um den Bedarf an Lagerflächen und Personal zu decken und das internationale Logistiknetzwerk mit eigenen Ressourcen zu stärken, hat die Andreas Schmid Group ihre Kapazitäten im Ausland seit 2020 erweitert. Mittlerweile gehören insgesamt zehn Auslandsstandorte in Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei zur Unternehmensgruppe, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Andreas Schmid CEO Alessandro Cacciola (links) und Karnool-Gründer Petr Vymer (rechts) bei der Vertragsunterzeichnung in Tschechien. Foto: Andreas Schmit Group

Der Markt ist auch deshalb so interessant, weil es starke wirtschaftliche Beziehungen von Bayern nach Tschechien gibt. Zudem ist aktuell der Verkehr per Lastwagen, so heißt es auch Branchenkreise, der einzig wirklich funktionierende. (AZ)