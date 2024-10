Wolfsmehl probt mit Gersthofer Schülerinnen und Schülern

Er hat bereits mit Ben Becker und Didi Hallervorden zusammengearbeitet, mehrere Dutzend Bühnenstücke und Hörspiele produziert und nicht zuletzt mit zahlreichen Kindern zusammen höchst ungewöhnliche Theaterinszenierungen auf die Beine gestellt. Die Rede ist von einem Multitalent mit dem Künstlernamen „Wolfsmehl“, das bereits vor vielen Jahren in die Kunst der Autorentätigkeit eingetaucht war und schließlich auch als Mitglied in den Friedrich-Bödecker-Kreis aufgenommen wurde – eine Vereinigung, die bundesweit Autorenbegegnungen, Schreibwerkstätten und Lesungen fördert und organisiert.

Partner des Kreises sind unter anderem auch Schulen, sodass sich Wolfsmehl insbesondere in diesem Bereich engagiert – wie momentan in Gersthofen: Gemeinsam mit den Siebtklässlern der dortigen Anna Pröll-Mittelschule studiert Wolfsmehl derzeitig das hintergründige Bühnenstück „Ein Tagebuch für die Liebe“ ein – ein Schauspiel in 15 Szenen, in welchem auch die Namensgeberin der Gersthofer Schule eine wichtige Rolle spielt. „Wir haben gemeinsam ein Stück entwickelt, das sich gegen die dunklen Strömungen unserer Zeit und Radikalismus jeglicher Art wenden soll“, sagt Wolfsmehl dazu.

Gemeinsam deshalb, weil der Dramatiker sämtliche Kinder im Vorfeld in die Theaterarbeit eingebunden hatte: „Wir sind im Workshop Szene für Szene durchgegangen und haben auch die Ideen der Schüler eingebaut – so etwa ist jetzt auch ein Rap mit dabei.“

Auch die Gersthofer Fünftklässler wollten dabei sein

Besonders nett: Als die Fünftklässler der Schule das Ganze mitbekamen, wollten sie sich prompt selbst Wolfsmehls Theatergruppe anschließen. Die Hauptrollen waren alle schon besetzt, doch der Bühnenautor hatte eine Idee: „Die Kinder können bei den Songs mitmachen oder die Regieassistenz übernehmen. Jeder muss mithelfen und hat seine Aufgabe.“

Die äußere Rahmengeschichte des Schauspielstücks spielt ebenfalls an der Gersthofer Schule und ist relativ schnell erzählt: Die beiden Schüler Anna und Robert haben sich unsterblich ineinander verliebt. Doch Robert wird von seinen Schulkameraden genötigt, in eine Gang einzutreten. In dieser hat die Liebe keinen Platz, sondern es herrschen vielmehr Hass, Gewalt und Ausgrenzung ungeliebter Mitschüler vor. Robert selbst wird von den Gangmitgliedern zunehmend ausgenutzt und manipuliert, bis er schließlich buchstäblich zu einem willenlosen Roboter mutiert. In ihrer Verzweiflung sucht Anna Zuflucht im Schreiben eines Tagebuchs – gerichtet an Anna Pröll, der Namenspatronin der Schule, die sich Zeit ihres Lebens gegen Gewalt, Unterdrückung und Ungerechtigkeit eingesetzt hatte.

„Anna Pröll ist wichtig“, sagt Wolfsmehl zur Thematik des Stücks. „Aber auch die Jugend ist wichtig. Das Ziel ist es, Selbstbewusstsein, Kreativität und Lesefähigkeit zu fördern.“ Und für dieses Ziel bringt der Bühnenautor jede Menge Erfahrung mit: So etwa hat Wolfsmehl bereits auch schon mit Förderschülern im Augsburger Sensemble-Theater zusammengearbeitet und sich zusammen mit Kindern der Dachauer Greta Fischer-Schule mit der dortigen Namensgeberin beschäftigt: Fischer kümmerte sich einstmals um traumatisierte Kinder, die die Schrecken der Nazi-Herrschaft und den Holocaust überlebt hatten. Wolfsmehls Ziel bei seinen Projekten sei es jedoch nicht, historische Fakten als solche in Szene zu setzen, sondern deren dahinterstehende Werte zu vermitteln – und damit zum Teil erschreckende Parallelen zur gesellschaftlichen Gegenwart zu ziehen.

Das gemeinsame Ausgestalten des Textbuches ist in Gersthofen mittlerweile beendet, sodass von nun an jeden Montag die Theaterproben in der Anna-Pröll-Schule stattfinden können. Bisher ist dort alles gut verlaufen, doch Wolfsmehl wird dennoch von einer kleinen Sorge geplagt: „Die Kids sind jetzt gerade in der Pubertät – und auf einmal könnte jemand nicht mehr da sein. Und die Zeit ist wirklich knapp.“

Das Stück wird in der Gersthofer Stadthalle aufgeführt

Dass das Stück „Ein Tagebuch für die Liebe“ letztendlich für alle Altersstufen gleichermaßen geeignet ist, dafür sorgt ein kleiner Kunstgriff, den Wolfsmehl in perfekter Weise beherrscht: eine leicht verständliche und kindgerechte Sprache zu verwenden, aber dennoch hintergründige Botschaften nicht außen vorzulassen. Für die jüngsten Zuschauer wird in der Gersthofer Aufführung demnach eine spannende wie auch äußerst emotionale Schülergeschichte erzählt werden, während die älteren Besucher in vielerlei Hinsicht zum tiefergehenden Nachdenken angeregt werden – sei es über das gehorsame Mitläufertum während der Nazi-Zeit, die zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft oder die seelenlose Anonymisierung in den sozialen Medien, in welcher die zwischenmenschliche Liebe kaum noch mehr einen Platz finden kann.

Info: Das Bühnenstück „Ein Tagebuch für die Liebe“ wird am 22. November um 10 Uhr sowie um 19 Uhr in der Stadthalle Gersthofen aufgeführt werden.