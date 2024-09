Auffahrunfall hat zwei Leichtverletzte zur Folge

Wohl aus Unachtsamkeit, so die Polizei Gersthofen, kam es am Donnerstag gegen 7.15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B2 auf Höhe der Ausfahrt Gersthofen-Nord, wie die Polizei in Gersthofen mitteilt. Dabei fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Augsburg auf das Auto einer 26-jährigen Frau auf und schob diesen auf das Fahrzeug einer 41-jährigen Frau. Dabei verletzten sich der 22-Jährige und die 41-Jährige leicht. Der Gesamtschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich, so die Polizei. Es kam zu auf der B2 zu stockendem Verkehr. (jah)

