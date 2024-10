Auto erfasst Motorradfahrer in Gersthofen

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Gersthofen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war er am Montag gegen 10.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Johann-Strauß-Straße unterwegs. Dort übersah ein Autofahrer den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (kinp)

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis