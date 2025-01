Auto fährt gegen Stein am Fahrabahnrand

Weil er einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, ist ein Autofahrer am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 33-Jährige gegen 23 Uhr zwischen Neusäß und Hirblingen unterwegs. Kurz nach einem Kreisverkehr kam ihm das andere Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 33-Jährige stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei stieß er gegen einen großen Stein, der die Fahrbahn vom Radweg abgrenzt, berichtet die Polizei. Der Verursacher flüchtete in Richtung Neusäß. Am Auto des 33-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, schätzen die Beamten. Hinweise zum Unfall erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

