AWO Gersthofen kümmert sich seit 75 Jahren um Menschen

Plus Sie betreut nicht nur ein Seniorenheim, sie leistet auch weitere Dienste: Am Wochenende feiert die Arbeiterwohlfahrt Gersthofen ihr 75-jähriges Bestehen.

Von ihrer Gründung im Juni 1948 existiert noch ein in Sütterlin-Schrift geschriebenes Protokoll. Seit vielen Jahren unterstützt sie ein Seniorenheim in Gersthofen. Am Samstag feiert die Arbeiterwohlfahrt (AWO) dort das 75-jährige Bestehen des Ortsverbands. Was in dieser Zeit alles erreicht wurde.

Am 1. Februar 1948 gründeten 22 Bürger – alles Arbeiter aus der „Fabriksiedlung“ den Gersthofer AWO-Ortsverein. „Damals und heute gelten die Grundwerte, die die AWO-Gründerin Marie Juchacz 1919 vorgegeben hat: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz“, erklärt die Ortsverbandsvorsitzende Philomena Grimm. Die Sozialreformerin, Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin hielt nach der Einführung des passiven Wahlrechts für Frauen am 19. Februar 1919 in der Weimarer Nationalversammlung als erste Frau eine Rede.

