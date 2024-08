Betrüger klauen Bargeld bei 89-Jährigem in Gersthofen

Bargeld im unteren dreistelligen Bereich haben Betrüger bei einem 89-Jährigen in Gersthofen geklaut, berichtet die Polizei. Demnach klingelte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ein Mann am Haus des älteren Mannes in der Loewestraße. Der Betrüger gab sich als Handwerker aus und behauptete, er müsse aufgrund einer angeblichen Salmonellenvergiftung sämtliche Wasserhähne im Bad und in der Küche aufdrehen. Der 89-Jährige ließ den Handwerker deshalb in die Wohnung.

Nach dem Betreten sorgte der Unbekannte dafür, dass die Wohnungstür aufblieb. Nachdem sämtliche Wasserhähne aufgedreht waren, verwickelte der vermeintliche Handwerker den 89-Jährigen in ein Gespräch. Zwischenzeitlich muss ein Komplize die Wohnung durchsucht haben, berichtet die Polizei. Plötzlich bekam der Handwerker einen Funkspruch, woraufhin er sofort die Wohnung verließ. Im Nachhinein stellte der 89-Jährige fest, dass ihm Bargeld fehlte. Die Polizei fahndete sofort nach den Tätern, allerdings bislang ohne Erfolg. (kinp)