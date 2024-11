Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer verursacht Unfall in Gersthofen

Betrunken und ohne Führerschein hat ein 51-jähriger Mann am Mittwoch gegen 20.30 Uhr einen Unfall in der Feldstraße in Gersthofen verursacht. Laut Polizeibericht fuhr er dort gegen 20.30 Uhr in das Heck eines Kleintransportes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Bei der Unfallaufnahme nahm die Polizei Gersthofen bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Der Test ergab etwa 1,75 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten mehrere Anzeigen. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (AZ)

